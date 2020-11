Skaistumkopšanas gigants radījis "virtuālo kosmētiku" sievietēm

Kompānijas kreatīvais direktors Paskāls Potevils norāda, ka ideja radusies tādēļ, ka pēc “kosmētikas filtriem” pieaudzis pieprasījums no patērētājiem, it īpaši no Z paaudzes (no 1995. līdz 2012. gadam dzimušajām) meitenēm, kurām bieži vien trūkst dažādi pašizpausmes līdzekļi videozvanu laikā.