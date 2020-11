- Ir jāņem vērā vairāki aspekti. Konceptuālais aspekts, piedāvātie risinājumi un tas, vai šis ir īstais laiks, kad to īstenot.

Konceptuāli, ja skatāmies to ideju, tad redzam, ka darba tirgū ir cilvēki, kas maksā nodokļus pilnā apmērā, un ir cilvēki, kas maksā nodokļus mazākos apmēros, jo viņi strādā nepilnas slodzes, iespējams, nesaņem pilnu atalgojumu. Tā ir zināma problēma, jo tas palielina nodokļu slogu pārējiem. Līdz ar to valsts izdevumu slogs kaut kam ir jāapmaksā, piemēram, jāgūst līdzekļi veselības nozares un pensiju sistēmas finansēšanai.

Sanāk tā, ka tie mazie nodokļu režīmi samazina nodokļu bāzi un citiem ir jākompensē, un par to arī Latvijas Banka pirms gada bija veikusi pētījumu. Ja skatās uz Latviju, tad šeit tiek ļoti maz iekasēts no vispārējā nodokļu režīmā strādājošajiem.

Salīdzinot ar citām valstīm – mēs ar augstākām nodokļu likmēm iekasējam mazāk nekā citas valstis ar mazākām likmēm. Līdz ar to – kaut kāda problēma pastāv.

Tāpēc tas virziens, ka samazinām nodokļu slogu vispārējam nodokļu režīmam, ierobežojam mazos nodokļu režīmus un to lietojumu, – tas kopumā ir pareizs.

Par to mehānismu runājot, kā tas tiek darīts, – redzam, ka nodokļu režīmi joprojām saglabājas daudzi. Gan mikrouzņēmumiem, gan autoratlīdzības, gan patentmaksas saņēmējiem ir jāveic kādas sociālās iemaksas, un tas mehānisms ir smagnējs un sarežģīts. Arī no Finanšu ministrijas publicētajām infografikām nav līdz galam saprotams, kas un kuram būs jāmaksā. Manuprāt, tas ir birokrātiski smagnējs veids, kā mēs ejam.

Par laika periodu – man šķiet, ka nodokļu izmaiņas daudz vairāk ir skar tās nozares, kas cietušas Covid-19 dēļ. Līdz ar to palielināt nodokļus šīm nozarēm jau ar nākamo gadu, kad spēkā ir jauni ierobežojumi ekonomikai, nav pareizi. Tas bija jādara vai nu vēl pagājušajā gadā, vai ir šī reforma jāatliek vēl par kādu gadu, lai var vēl paspēt noslīpēt kādas detaļas.

Līdz ar to jā – virziens ir pareizs, taču risinājumi ir birokrātiski smagnēji un brīdis, kad gribam to darīt, šķiet arvien nepiemērotāks.

- Kāda varētu būt Covid-19 otrā viļņa ietekme uz ekonomiku, salīdzinot ar to, kāda ietekme bija pirmajam vilnim? Kurš vilnis varētu būt postošāks? Pašlaik arī amatpersonas saka, ka Latvija ir bijusi gatavāka otrajam vilnim nekā pirmajam, un tiekot darīts viss, lai ekonomika ciestu mazāk...

Tie piedāvājumi, kas pašlaik ir dzirdami, liecina par to, ka daudzas kļūdas ir labotas, salīdzinot ar pavasari. Tie paši dīkstāves pabalsti – tur ir šis tas novērsts, ir bijusi iespēja paskatīties, ko kaimiņi dara, un dažas idejas ir pārņemtas no citām valstīm. Piemēram, kaut kādā veidā iedot līdzekļus uzņēmumiem, lai var apmaksāt telpu īri.

Uzņēmumi ir pamainījuši savu darbību, piemēram, pārkoncentrējot savu darbību no pakalpojumiem uz precēm, savukārt tirgotājiem ir bijis pietiekami daudz laika paplašināt attālināto tirgošanu. Vasarā daudzi tirgotāji investēja līdzekļus, lai varētu turpināt darbu arī gadījumā, ja veikali tiek slēgti. Tomēr veikali gan nav tās pašas riskantākās vietas no vīrusa izplatības viedokļa. Jā, brīvdienās ierobežojumi tagad ir noteikti, taču man šķiet, ka šī preču daļa ekonomikā – gan ražošana, gan tirdzniecība turpina darboties, tāpēc tur tā ietekme nebūs tik liela.

Grūti pateikt, kāds ir tas patiesais stāvoklis, jo mums par pakalpojumu nozari, kur dominē mazais bizness, ir ļoti maz datu. Mums ir saskaitītas visas govis un zosis, līdz pēdējam lopiņam, taču par to, kas notiek pakalpojumu nozarē, piemēram, cik daudz mums ir frizieru, – tur tie dati ir daudz skopāki.

- Kaut kādā mērā šāds risks pastāv. Daļa nozaru, piemēram, restorānu nozare, ir ar lielu apgrozījumu. Tur katru gadu ir daudzi uzņēmumi, kas likvidējas, un ir daudzi, kas nāk klāt. Tur droši vien tas process būs daudz sāpīgāks. Vai to kaut cik var kompensēt? Kaut kas tiek darīts, bet līdz galam neesmu pārliecināts, vai tas ir iespējams.

Tas, ko redzējām vasarā, kad šīs pakalpojums varēja darboties, tas darbojās. Kopumā pakalpojumu nozare, neskaitot aviācijas un tūrisma nozari, kas nav ar tik lielām ilgtermiņa investīcijām kā ražošana. Līdz ar to – tiklīdz tās varēs darboties, tās to arī darīs, un arī vasarā visi pakalpojumi ātri atsāka darboties.

- Kādas varētu būt cerības uz pavasari? Pagājušajā nedēļā izskanēja ziņas par efektīvu vakcīnas kandidātu, un vai pastāv cerība, ka no pavasara varētu sākt nopietni kontrolēt slimības izplatību?

Gan ASV, gan arī visā pasaulē izskanējušas prognozes, ka tāda masveida vakcinācija, šķiet, nesāksies ātrāk par nākamā gada vidu. Varbūt tās pirmās vakcīnas būs šā gada beigās vai nākamā gada sākumā, un arī Latvija kā daļa no Eiropas Savienības jau stāv rindā uz šīm vakcīnām.

Būs jāievēro drošības pasākumi, lai pasargātu medicīnas iestādes no pārslodzes, un lai vīrusa izplatība nepārsniedz kritisko robežu, kad mēs vairs netiekam ar to galā.

Tieši tāpēc es arī par tām pakalpojumu nozarēm šobrīd uztraucos, jo tagad ir novembra sākums, un mēs nevaram prognozēt, ka tās varēs atvērt jau tuvākajos mēnešos. Jā, to vīrusu, iespējams, izdosies ierobežot ātrāk, un tas ļaus kaut kādus pakalpojumus atjaunot, bet tas būs ar pastāvīgām bažām, ka, iespējams, kuru katru brīdi būs atkal jāslēdz ciet.

- Drīzāk būs sabremzēšanās. Mēs šogad redzējām, gan ņemot vērā oficiālos datus, gan ņemot vērā bankas klientus - privātpersonas, ka ienākošie līdzekļi ir atguvuši gada sākuma līmeni. Tomēr tāda izaugsmes turpinājuma nav. Ir pieaudzis bezdarbs, un tas arī bremzēs to algu kāpumu. Arī daudziem uzņēmumiem tomēr pēc pavasara perioda, kad nokrita visa aktivitāte, ir pasliktinājusies finansiālā situācija. Tieši tāpēc šie uzņēmumi vairāk skatās uz savām izmaksām un vairāk mēģina kaut kur pieturēt tās izmaksas, lai uzlabotu finanšu situāciju.

Domāju, ka noteikti būs nozares, kur algas turpinās augt. Valsts sektorā tā būs medicīna un tās nozares, kur valsts budžetā ir iedalīta papildu summa. Droši vien arī privātajā sektorā, piemēram IT nozarē, kur speciālistu trūka un trūkst arī šobrīd, varētu būt algu kāpums. Atkarībā no tā, kāda būs sezona, arī būvniecība varētu būt viena no šīm nozarēm. Bet algu kāpums noteikti būs lēnāks.