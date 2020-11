Studente no Baltkrievijas: Esam gatavi demokrātijai un pelnījuši to

Viņu aizturēja par balto rokassprādzi un plakātu. Daudzus studentus, kuri mācās valsts universitātēs un aktīvi piedalās notiekošajā, atskaita no augstskolas vai draud ar atskaitījumu. Ar to visu vēlos pateikt, ka viena reize kādā no akcijām var pilnībā pārsvītrot visu nākotni. Treškārt, tas nav droši. Viens no spilgtākajiem piemēriem nežēlībai ir tā sauktā Pārmaiņu pagalma iedzīvotājs Ramans Bandarenka, kuru piekāva "cilvēki maskās", kā vēsta prese, un, kurš pēc gūtajām traumām mira. Pēc aculiecinieku vārdiem, konflikts aizsākās sarkanbaltsarkano lentīšu dēļ, un par šo traģēdiju tagad zina visi, vairākas dienas pulcējoties un pieminot bojā gājušo.