Lielākais ieņēmumu kritums trūcīgākajām pašvaldībām

Pašvaldību galvenais ieņēmumu avots ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Līdz šim no tā pašvaldībās nonāca 80%, bet valsts budžetā – 20%. No nākamā gada šī proporcija tiks mainīta un pašvaldības saņems tikai 75%. Tā rezultātā pēc finanšu izlīdzināšanas pēc Finanšu ministrijas (FM) aprēķiniem pašvaldības saņems kopumā par 58 mijoniem eiro jeb 3,3% mazāk nekā šogad. Šajā aprēķinā ietilpst iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) un nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi, kā arī valsts budžeta dotācija pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā. Savukārt neietilpst, piemēram, nauda no ES fondiem vai pašvaldību ieņēmumi no maksas pakalpojumiem.