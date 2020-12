Policija dzīvokļos Kuldīgā un Liepājā konstatē aizliegtu pulcēšanos

Laika no 4.decembra līdz 6.decembrim VP Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas ir sākušas 43 administratīvo pārkāpumu procesus par ārkārtējās situācijas laikā noteikto ierobežojumu pārkāpšanu. No tiem 38 ir sākti par to, ka Latvijas un Lietuvas iedzīvotāji, iebraucot Latvijā, Rucavas, Priekules un Saldus novados nebija aizpildījuši elektroniskās apliecinājuma anketas "covidpass.lv".