Tihanovska atklāj, kas lika pārcelties uz Lietuvu

Tihanovska 11.augustā publicēja video , kurā monotonā balsī, lasot no lapas tekstu, aicināja baltkrievus nepiedalīties protestos. Pēc tam viņa aizbrauca no valsts un devās uz Lietuvu.

Tihanovska līdz šim nelabprāt runājusi par to, kas viņu uz šādu soli pamudinājusi, lai gan likusi noprast, ka uz to viņu piespieda Lukašenko režīma amatpersonas, vēršot draudus pret viņas ģimeni. Intervijā "The New York Times" Tihanovska atklāj, ko viņa piedzīvoja Minskā dažas dienas pēc vēlēšanām.