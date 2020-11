Tihanovskas vīrs ieslodzījumā jau pusgadu. Baltkrievijas politieslodzīto likteņi

Babariko un viņa dēls tika aizturēti 18.jūnijā. Babariko, kurš bija reāls Lukašenko sāncensis cīņā par prezidenta amatu, pie vēlēšanām netika pielaists. Centrālā vēlēšanu komisija atteikumu reģistrēt Babariko kandidatūru vēlēšanās pamatoja ar to, ka viņš neesot reģistrējis visus savus ienākumus un viņa kampaņa izmantojusi finansējumu no ārvalstu organizācijām. Jāpiezīmē, ka Babariko savāca vislielāko parakstu skaitu, kas bija jāiesniedz reģistrējoties, - 367 000, no kuriem komisija par derīgiem atzina tikai 165 000 (reģistrācijai nepieciešami vismaz 100 000 paraksti).