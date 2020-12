Ceturtdien lems par vēl stingrākiem ierobežojumiem Covid-19 izplatīšanas mazināšanai

Visās vecuma grupās pieaudzis to pacientu skaits, kuri slimnīcās ārstējas ar vidēju slimības gaitu. Teju 600 šādu pacientu ir vecāki par 50 gadiem.❗️Ar smagu slimības gaitu stacionāros ārstējas 37 pacienti, no kuriem viens ir vecumā no 20-29 gadiem.