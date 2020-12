Ierobežojumu efekts pierobežā: Valkas iedzīvotāji dodas iepirkties Igaunijas veikalos

Lētāku preču, it īpaši alkoholisko dzērienu iegāde, daudzus igauņus ir vilinājusi uz Latviju. Tomēr viens no jaunākajiem Latvijas valdības noteiktajiem ierobežojumiem, kas paredz nepārtikas preču un alkohola tirdzniecības liegumu brīvdienās, ir izraisījis pretēju efektu – daudzi latvieši no Valkas dodas iepirkties uz Valgu, vēsta Igaunijas laikraksts “Postimees”.