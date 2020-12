Ziemassvētku dāvanas neviltotam priekam

Ziemassvētki ir laiks, kad gribas priecāties kopā ar tuvākajiem cilvēkiem, vērot sajūsmu viņu sejā, no koša dāvanu papīra izsaiņojot sen kārotu dāvanu. Katrs no mums ilgojas pēc kādas lietas, tikai ne visi uzdrošinās to stāstīt. Un aizvien biežāk dziļi vēlmju apcirkņos apslēptās mantas ir dažādi tehnoloģiju produkti.

Ražotāji to labi apzinās, tādēļ cenšas jau rudenī sarūpēt plašu klāstu ar jaunumiem, kuri liek sirdij iepukstēties straujāk. Bērni to nosaukumu ieraksta vēstulē Ziemassvētku vecītim, pieaugušie ilgāk pie kāroto produktu stenda aizkavējas veikalā un vecvecāki kautri par savām vēlmēm ieminas bērniem. Ziemassvētki patiešām ir laiks, kad šos sapņus piepildīt un priecēt ar dāvanām. It īpaši šogad, kad vērienīga radu un draugu kopā sanākšana izpaliks.

FOTO: Huawei

Mūzikai un sarunām

Par šo svētku spilgtāko tendenci solās kļūt bezvadu austiņas. Attālinātais darbs, attālinātās mācības, bieža sazvanīšanās videosaziņas programmās – tā ir ikdiena. Ja mājoklī atrodas vairāki cilvēki, tad austiņas ir ērtākais veids, kā vienam otru netraucēt. Kustīgiem, enerģiskiem mazāko klašu skolēniem un vecvecākiem piemērotākās būs Huawei FreeLace Pro, jo to ieauši ir pasargāti pret pazaudēšanu. Tie ar savienoti ar vadu, ko var uzkārt kaklā. Turklāt nelietošanas laikā ieaušus var sastiprināt ar magnētiem, izveidojot slēgtu loku. Tādējādi pat ejot vai skrienot FreeLace Pro droši turēsies ap kaklu. Pateicoties 3 mikrofonu sistēmai, austiņas nodrošina aktīvu trokšņu slāpēšanu, lai telefona vai videosarunām, kā arī mūzikas atskaņošanai netraucētu apkārtējās skaņas. FreeLace Pro pilnībā izgaisina senos mītus, ka bezvadu austiņas bieži jālādē. To bateriju vienā nomoda cēlienā nemaz nevar iztukšot, jo FreeLace Pro ar vienu uzlādi darbojas līdz 24 stundām. 34 gramus smagās austiņas maksā 119 eiro, bet svētku periodā nopērkamas par 89 eiro.

Huawei FreeLace Pro FOTO: Huawei

Apzinīgākie lietotāji sajūsmināsies par vienu no Huawei šā gada varenākajiem jaunumiem – bezvadu austiņām FreeBuds Pro. Šie mazie ieauši saņēmuši ļoti atzinīgu novērtējumu no tehnoloģiju apskatniekiem, jo ir vieni no pirmajiem pasaulē, kas piedāvā augstvērtīgu aktīvo trokšņu slāpēšanas sistēmu. Līdzīgi kā FreeLace Pro, arī šeit tiek izmantoti divi uz āru un viens uz iekšu vērsts mikrofons, kuri nemitīgi mēra skaņas ap ieaušiem un ar mākslīgā intelekta algoritmu palīdzību pielāgo trokšņu slāpēšanas līmeni. FreeBuds Pro piedāvā četrus atšķirīgas intensitātes režīmus. Spēcīgākais no tiem – Ultra - gandrīz pilnībā izslēdz apkārtējās skaņas, savukārt Awareness veic tieši pretējo – pastiprina tās, lai varat dzirdēt uz ielas notiekošo un sarunāties ar sastaptu cilvēku, neizņemot ieaušus no ausīm. Ar vienu uzlādi austiņas darbojas ap 4 stundām, bet ar glītā futrāļa palīdzību lietošanas laiks «izstiepjas» līdz 30 stundām. Svētku periodā FreeBuds Pro austiņu cena no 199 eiro samazināta uz 169 eiro.

Huawei FreeBuds Pro FOTO: Huawei

Digitālais pašsajūtas asistents