Pašvaldība aizliedz sestdien Valkā rīkot piketu pret Covid-19 ierobežojumiem

Pirms komisijas sēdes organizatori minēja, ka pasākuma dalībnieki ierastos no vairākām pašvaldībām, tai skaitā no Igaunijas. Valka kā pasākuma norises vieta izvēlēta, lai pēc iespējas vairāk veicinātu līdzīgu domājošu pārstāvju ierašanos no Igaunijas. Paši pasākuma organizatori ir no Rīgas, kas ir viens no lielākajiem Covid-19 izplatības epicentriem Latvijā, piebilda Leitis.