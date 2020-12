Nabadzības riskam Latvijā pakļauti 407 000 cilvēku

Apkopotie dati liecina, ka nabadzības risks strauji palielinājies ģimenēs ar vienu pieaugušo un bērniem, to īpatsvaram pērn sasniedzot 30,6%, uzrādot pieaugumu par 4,4 procentpunktiem salīdzinājumā ar 2018.gadu. Ģimenēm ar diviem pieaugušajiem un diviem bērniem nabadzības risks pieaudzis par 1,7 procentpunktiem - no 11,1% 2018.gadā līdz 12,8% 2019.gadā, bet ģimenēm ar diviem pieaugušajiem un trim vai vairāk bērniem nabadzības risks audzis par vienu procentpunktu - no 16,7% 2018.gadā līdz 17,7% 2019.gadā.