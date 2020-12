2020: Slikts gads, lieliskas tehnoloģijas un ierīces

Protams, var strīdēties par to, kā, piemēram, datoru nozarē iedalīt “ēras”, taču citādi to nosaukt nevar. Gan “Apple”, gan “Microsoft”, “Sony”, “Nvidia” un AMD šogad laida klajā ierīces, kas tik tiešām iezīmē ko jaunu tehnoloģiju nozarē. Līdz ar to varam piedāvāt ieskatu, kādas ierīces šogad bijušas topā, kas ir kopīgs un atšķirīgs no šo ierīču priekštečiem.