Siguldas Pils parkā gaismas noformējuma objekts "Laimes aka"

Gaismas noformējuma objekts Siguldas Pils parkā darbojas no 18. decembra un būs aplūkojams līdz 2. janvārim. Tā darba laiki ir katru darba dienu no 17. 00 līdz 23.00, bet brīvdienās un svētku dienās no plkst. 16.00 līdz 23.00.