Trampa atbalstītāji vardarbību protestos plānojuši jau iepriekš sociālajos tīklos

Pirms protestiem, kas tika organizēti Vašingtonā, lai apstrīdētu elektoru kolēģijas balsojumu un attiecīgi – arī ASV prezidenta vēlēšanu uzvarētāja paziņošanu, sociālo tīklu platformās “Twitter”, “TikTok”, kā arī labējā platformā “Parler” un aizejošā ASV prezidenta Donalda Trampa atbalstītāju forumā tika izteikti aicinājumi uz vardarbību. To savā pētījumā secinājusi bezpeļņas organizācija “Advance Democracy”.

Pirms protestiem platformā “TikTok” tika publicēti vairāki video, kuros slavēta vardarbība. Šie video savāca vairākus tūkstošus skatījumu. Daļā no šiem video protestējošie aicināti ņemt līdzi savus ieročus. Piemēram, viens “TikTok” video, kurā attaisnota un slavēta vardarbība, savācis teju 280 000 skatījumu. Platforma gan šāda rakstura video ir dzēsusi.

Viens no “QAnon” saistītajiem kontiem pārpublicēja ierakstu ar konspirāciju teoriju par to, ka demokrāti, “Black Lives Matter” aktīvisti, kā arī Antifašistu kustības plāno nogalināt Trampa atbalstītājus, tāpēc protestētāji aicināti cīnīties un “tikt vaļā” no pretiniekiem.