Latvijas Banka: Zibmaksājumu nodrošināšanā iesaistīsies viss banku sektors

Viņš arī minēja, ka zibmaksājumi, zibsaites un zibprasījumi ir tās lietas, ar kurām Latvijas Banka var lepoties. "Šīs ir jomas, kuras centrālās bankas parasti negrib cilāt, un mēs tādēļ izskatāmies ļoti labi ne tikai uz Baltijas vai Skandināvijas, bet uz visas Eiropas fona. Apjomi aug, un svarīgi ir arī tas, ka mēs tos izmantot iedrošinām sadarbības partnerus un sabiedrību. Ja reiz šādi produkti ir pieejami, tie ir maksimāli jāizmanto," sacīja Vilks, piebilstot, ka Latvijas Banka šo pakalpojumu piedāvā arī Igaunijai, jo Igaunijas centrālā banka to nenodrošina.

"Bankām svarīgākais ir, ka viss notiek ātri un uzticami. Tāpat mēs ar šiem risinājumiem izejam starptautiskajā jomā. Es no savas pieredzes varu teikt, ka Baltijas un Ziemeļeiropas bankas progresā ir aizgājušas ļoti tālu.

Par to var raudāt vai smieties, bet vēl pērn, esot citu banku klientam, es no Londonas un Luksemburgas saņēmu čeku grāmatiņas.

Jautāts, kāpēc banku pievienošanās šai sistēmai norit salīdzinoši lēni, Vilks norādīja, ka, acīmredzot, sagatavošanās prasa vairāk laika, nekā tika lēsts. "Es tomēr uzskatu, ka lielākajā daļā banku informācijas tehnoloģiju (IT) sistēmas ir modernas un tehniski viss ir risināms, tādēļ šī iemesla dēļ diezin vai visam vajadzētu ievilkties. Tas ir visai īsa laika jautājums, lai iekšā būtu viss banku sektors," sacīja Vilks.

Latvijas Bankas padomes loceklis pauda, ka liels pieaugums gaidāms zibsaišu izmantošanā, ko nodrošinās privātpersonas. "Latvijā un Igaunijā pieslēgto zibsaišu skaits pārsniedzis 300 000. Vēl aprīlī to skaits bija zem 100 000, līdz ar to pieaugums ir dinamisks. No Latvijas Bankā reģistrētajām zibsaitēm 68% ir Latvijā, bet 32% - Igaunijā. Novembrī zibsaites izmantotas vairāk nekā 800 000 pārskaitījumu, vēl aprīlī - mazāk nekā 200 000," viņš informēja.