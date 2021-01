Līderu maiņa Latvijas auto tirgū jeb - ko vēl bez iespaidīga krituma atnesa sarežģītais 2020.gads

Pilnīgi pretēja aina ir lietoto auto tirgū. 85% no importētajiem auto ir aprīkoti ar dīzeļdzinēju. Pie tam 58% no visiem importētajiem lietotajiem auto ir vecāki par 10 gadiem, kas turpina palielināt autoparka vidējo vecumu. Tas nu jau sasniedzis 14,9 gadus, kaut 2019. gadā bija 14,3 gadi.

“Lietotie auto ir 74% no kopējā auto importa Latvijā, un tie arī jau 10 gadus pēc kārtas turpina pasliktināt Latvijas auto parka vidējo vecumu. 60% no importētajām a/m ir vecākas par 10 gadiem, un vairums no tiem ir Rietumeiropā nobraukti dīzeļi.