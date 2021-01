"Orkla Latvija" investēs 32 miljonus eiro cepumu un vafeļu ražotnes būvniecībā

Viņš pauda, ka, līdztekus investīcijām ražotnes būvniecībā, plānots veikt apjomīgas investīcijas ražošanas iekārtās, kas cepumu un vafeļu ražotnē saražos 75% no visas produkcijas. Tāpat daļu no iekārtām plānots pārcelt arī no māsas uzņēmuma Zviedrijā, kā arī no Artilērijas ielas, kur patlaban tiek ražoti "Selgas" cepumi un vafeles.