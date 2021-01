ZVA: "Moderna" vakcīna nesatur vīrusu un nevar izraisīt saslimšanu ar Covid-19

Savukārt apsārtums, nātrene un izsitumi injekcijas vietā un izsitumi tika novēroti mazāk nekā vienai no desmit personām. Nieze injekcijas vietā attīstījās mazāk nekā vienai no 100 personām. Sejas pietūkums, kas var skart personas, kurām iepriekš veiktas kosmētiskas injekcijas sejas apvidū, un vienas sejas puses muskuļu vājums tika novērota reti - mazāk nekā viena no 1000 personām.