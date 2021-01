Divi auto nesadala ceļu; viens no tiem spēcīgi ietriecas kokā

“Es izbraucu no mājām. No Pilsoņu ielas. Tā kā ir slikti laikapstākļi, es braucu ar ātrumu 40 kilometri stundā. Un viņš izdomāja apdzīt? Viņš nolēma mani apdzīt un, lūk, šāds ir apdzīšanas iznākums,” stāsta Dmitrijs. Viņš arī piebilst, ka neuzskata sevi par vainīgu, jo sākumā aizbraucis tālāk, bet vēlāk atgriezies, kad ieraudzījis policiju un nodomājis, ka viņa palīdzība varētu būt noderīga, lai skaidrotu notikušā apstākļus.

““Volvo” izgriezās ārā no sānu ielas un neapstājās. Vienkārši izbrauca otrai mašīnai priekšā, līdz ar to arī BMW vadītājs iebrauca kokā,” stāsta negadījuma aculiecinieks, noliedzot, “Volvo” vadītāja teikto, ka viņš izbraucis no Pilsoņu ielas, jo, kā norāda aculiecinieks, iela, no kuras pateicībā esot izgriezis šoferis, bijusi cita. Šobrīd policistiem, veicot izmeklēšanu joprojām daži jautājumi paliek neatbildēti, taču jādomā, ka tieši aculiecinieku sniegtās liecības ļaus precīzi izvērtēt katra vadītāja atbildību.