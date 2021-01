Otro Covid-19 vakcīnas devu saņemuši visi gaidītie mediķi

sacīja slimnīcas pārstāve, piebilstot, ka šodien vēl 50 cilvēkiem bija iespēja saņem "Moderna" vakcīnas pirmo devu, bet no rītdienas mediķiem būs pieejama tikai vakcinācijas otrā deva.

Tikmēr Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas pārstāve Janita Veinberga aģentūrai LETA pavēstīja, ka šodien revakcinācija notikusi pēc iepriekšējā plāna un visas ārstniecības personas, kurām šodien vajadzēja ierasties atkārtotai vakcinācijai, to ir apzinīgi izdarījušas un starpgadījumu neesot bijis. Pēc viņas sacītā, visi mediķi arī pēc otrās potes jutušies labi.

Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā aģentūrai LETA norādīja, ka šodien tika sākta to mediķu atkārtota vakcinācija, kas ārstē un aprūpē Covid-19 pacientus. Process, pēc slimnīcas pārstāves Ilgas Namnieces paustā, noritējis bez starpgadījumiem un visi, kam bija paredzēts saņemt otro vakcīnas devu, ir ieradušies.

Austrumu slimnīcā norāda, ka, līdzīgi kā iepriekš, vieni no pirmajiem vakcinējās stacionāra "Gaiļezers" Toksikoloģijas un sepses klīnikas mediķi, kā arī Bīstamo infekciju nodaļas personāls.

Rīgas Austrumu slimnīcas Infektoloģijas galvenā speciāliste Ludmila Vīksna skaidro, ka, ņemot vērā ievērojamo daļu personāla, kas strādā vairākās darbavietās, tiek plānots veikt slimnīcas darbinieku aptauju, lai noskaidrotu - vai gadījumā daļa no mediķiem un aprūpes personāla nav jau vakcinējušies citviet. Tādējādi būtu iespējams precizēt kopējo vakcinēto darbinieku skaitu.

28.decembra kā pirmos pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, 9.janvārī sāka potēt ģimenes ārstus, bet no 11.janvāra šī iespēja ir visiem ārstniecības iestādēs strādājošajiem, kuri to vēlas.

Saskaņā ar ministrijas informāciju kopumā Latvija līdz šim ir saņēmusi 31 425 vakcīnas devas. Vēl mēneša beigās, nedēļā no 25.janvāra, plānots saņem "Moderna" vakcīnu piegādi - 2400 devas. Nedēļā no 8.februāra plānota 4800 "Moderna" vakcīnu devu piegāde. Vēl 15 600 "Moderna" vakcīnu devas gaidāmas februāra beigās. Par visām minētajām piegādēm vēl nav saņemts gala apstiprinājums no ražotāja.