V. Bulāns: “Mūsu mērķis ir radīt lietotājam draudzīgas IT sistēmas”

Mans kodolīgais formulējums būtu - radīt cilvēcīgas IT sistēmas, kas padara ikdienu vieglu un aizraujošu . Ikdienā cilvēki izvēlas izmantot ērtas, funkcionālas un viņu vajadzībām atbilstošas lietotnes un programmas, un šo principu mēs iedzīvinām arī darba vidē: izstrādājam un ļaujam uzņēmējiem, organizācijām un viņu darbiniekiem izmantot tādus darba instrumentus, kas atvieglo, nevis apgrūtina, pienākumu veikšanu. IT sistēmām ir jāatvieglo darba procesi, kā darbiniekiem, tā biznesam, ļaujot veikt tiem svarīgos procesus maksimāli efektīvi.

Jau tagad saņemam sadarbības pieprasījumus no starptautiskā tīkla kolēģiem un, tā kā Helmes ir zināma veida kvalitātes zīme, sagaidām, ka klientu loks arvien paplašināsies. Tas nozīmē to, ka tuvākajā nākotnē mums jādomā par jauniem talantiem savā komandā. Tāpat mēs turpināsim nostiprināt savas pozīcijas kā mūsdienīgs, progresīvs un elastīgs uzņēmums, kas ievieš efektīvas pārmaiņas ikvienā sektorā, kurā strādājam, arī – valsts. Mūsu mērķis ir lauzt uzskatus par konservatīvu un birokrātisku pieeju IT risinājumu ieviešanā un patiešām pilnvērtīgi izmantot to sniegtās iespējas, lai ieguvēji būtu visi. Protams, mainīties pašiem un palīdzēt to darīt arī citiem ir liels izaicinājums, taču esam uz pareizā ceļa.