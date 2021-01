Vakcinācijas pret Covid-19 procesa pārvaldībai plāno veidot jaunu IT sistēmu

"Esošās e-veselības sistēmas izmantošanu apgrūtina tās nepietiekamā veiktspēja, īpaši to lietojot vienlaicīgi lielam lietotāju skaitam, tādēļ, atbilstoši IT speciālistu atzinumam, esošā e-veselības sistēma vakcinācijas procesa organizēšanai nav izmantojama," pausts ziņojumā.

VM ieskatā, vakcinācijas IT risinājums jāveido no jauna, izmantojot aktuālākās tehnoloģijas ar jaudu, kas spēj nodrošināt sistēmas veiktspēju vienlaicīgi lielam lietotāju skaitam.

Pēc ministrijas sniegtās informācijas, no 18.janvāra līdz 22.janvārim brīvprātīgo IT nozares ekspertu darba grupa 27 cilvēku sastāvā izstrādāja IT sistēmas prasības vakcinācijas procesa efektīvai pārvaldībai. Vienlaikus brīvprātīgie ir brīdināti, ka viņu pārstāvētie uzņēmumi nevar piedalīties IT sistēmas izstrādes piedāvājumu atlasē.

18.janvārī tika izsūtīts uzaicinājums IT nozares uzņēmumiem līdz 20.janvārim iesūtīt apliecinājumu par gatavību izstrādāt vakcinācijas IT sistēmu. 22.janvārī IT nozares ekspertu darba grupa prezentēja izstrādātas prasības ieinteresētajiem IT nozares uzņēmumiem, savukārt 25.janvārī ieinteresētie IT uzņēmumi prezentēja savus piedāvātos risinājumus.