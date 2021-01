Apjucis pingvīns pazaudē biedrus un saviļņo interneta lietotājus

Pēc divu pingvīnu grupu satikšanās viens no pingvīniem pamatīgi apjuka un aizspriņģoja pakaļ svešajai pingvīnu grupai. Par laimi, pingvīns no pirmās grupas saprata sava biedra kļūdu un aizlēca tam pakaļ, lai savāktu “noklīdušo avi” un atgrieztu to ģimenē.