Kā riska fondu ģēnijs izprovocēja "ballīti biržā", kuras dēļ Volstrītas fondi zaudējuši miljardiem dolāru

Būrija plāns ļāva sākt vienu no trakākajiem un nekontrolētākajiem darījumiem finanšu tirgus vēsturē. Pēc investoru, to vidū arī paša Būrija lūguma, “GameStop” 2019. gadā izpirka akcijas apmēram 200 miljonu dolāru vērtībā, samazinot to skaitu brīvā apgrozībā par 38%. Atkārtotas akciju iegādes, kā arī milzīgas riska ieguldījumu fondu daļu iepludināšanas rezultātā 2020. gada beigās “GameStop” bija uzņēmums, kura akcijas bija vienas no visvairāk tirgotajām visā pasaulē. Pats uzņēmums smagi cieta no tā, ka videospēļu pārdošanas apjomi fiziskajās tirdzniecības vietās ievērojami samazinājās.