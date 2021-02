"Komforta zona" ⟩ Ne visi uzņēmumi pārdzīvos Covid-19 krīzi

Raidījuma sākumā Reiram jautāts, kādēļ, saskaņā ar Fiskālās disciplīnas padomes informāciju, valsts atbalsts Covid-19 krīzē nav pietiekams . Reirs norādīja, ka galvenā problēma ir tajā, ka šis atbalsts nesasniedz cilvēkus. Turklāt trīs tūkstoši uzņēmēju, kam pienāktos valsts atbalsts, uz to nemaz neesot pietiekušies. Pēc Reira domām, palīdzība nesasniedz cilvēkus divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, runa ir par uzņēmēju pieredzi Covid-19 pirmā viļņa laikā pagājušajā pavasarī. Tie, kas toreiz saņēma atteikumu, domā, ka atteikums būs arī šoreiz. Otrkārt, aptuveni trešdaļa finanšu ministrijas aptaujāto uzņēmēju pat neinteresējas par atbalsta iespējām, jo plašsaziņas līdzekļos izskan negatīva informācija par valsts atbalstu.

Teorētiski pastāv iespēja izmantot gan atbrīvojumu no telpu nomas maksas, gan šīs maksas samazinājumu. Taču tas attiecas tikai uz valsts, pašvaldību vai to kapitālsabiedrību īpašumiem. EM Valsts sekretāra vietnieks Tautsaimniecības jautājumos Raimonds Aleksejenko apliecina, ka nav iepsējams uzlikt par pienākumu privātā sektora īpašniekiem samazināt vai atcelt īres maksu, bet viņi var to darīt brīvprātīgi.