Aptauja: Baltijas valstīs pusei uzņēmumu Covid-19 dēļ samazinājies apgrozījums

Vienlaikus 4% mazo un vidējo uzņēmumu Latvijā, 5% Lietuvā un 2% Igaunijā aptaujā bijuši pesimistiskāki, paužot uzskatu, ka to uzņēmējdarbība, iespējams, nekad nesasniegs pirms pandēmijas rezultātus un apmērus.

Bankā minēja, ka pandēmija un ierobežojumi ir mainījuši arī to, kā uzņēmumi organizē darbu klātienē. Piemēram, Latvijā 51% mazo un vidējo uzņēmumu izvēlējušies darba pienākumus veikt daļēji attālināti, bet Lietuvā un Igaunijā šāda iespēja ir bijusi gandrīz diviem no pieciem uzņēmējiem, attiecīgi 38% un 43%. Gandrīz katrs piektais Baltijas uzņēmums turpinājis darbību klātienē, jo, visticamāk, to prasa uzņēmuma darbības joma vai sniegto pakalpojumu klāsts, piemēram, klātienes tirdzniecība, ražošana. Tomēr jomās, kurās ir iespējams attālināts darbs, 20% mazo un vidējo uzņēmumu Latvijā, 27% - Lietuvā un 17% Igaunijā tas kļuvis par ikdienu.