Vai Osinovska līgavai izdosies glābt Latvijas lepnumu "Dzintars"?

Vienalga, vai tā būtu Rīga vai Tallina, bet Udalova ceļas ļoti agri - piecos no rīta, un dara to bez modinātāja. Tas ir tādēļ, ka viņai jau sešos no rīta ir jābūt gatavai strādāt, jo Gruzijā šajā laikā ir astoņi no rīta. Tieši Gruzijā atrodas, kā saka Udalova, viņas "vecākais bērns, kurš jau ir paaudzies, tāpēc nav vajadzīga pastāvīga aprūpe, bet gan pieskatīšana".