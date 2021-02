Kāpēc investīcijas ilgtspējā nav tikai modes kliedziens?

No investora perspektīvas šī var būt neatņemama daļa no ilgtermiņa stratēģijas, kas nozīmē ieguldījumu risku diversifikāciju, tajā pašā laikā ieguldot augošā un ilgtspējīgā segmentā.

ES ir uzstādījusī līdz šim neredzēti ambiciozu mērķi līdz 2050. gadam kļūt par klimatneitrālu ekonomiku, paredzot to, ka tās ekonomikai ir jāsasniedz siltumnīcefekta gāzu neto emisiju nulles līmenis. “Zaļā kursa” pamatā ir pasākumu kopums ar nolūku veicināt efektīvu resursu izmantošanu un pāreju uz tīru, no fosilās enerģijas radītā piesārņojuma brīvu ekonomiku, atjaunojot bioloģisko daudzveidību un samazinot piesārņojumu līmeni.

Viens no jaunā ASV prezidenta Džo Baidena piedāvātā plāna “Build Back Better" stūrakmeņiem ir infrastruktūras finansēšanas pakete divu triljonu ASV dolāru apjomā ar nolūku veicināt zaļās stratēģijas īstenošanu. Tas izraisīs lielas un tālejošas pārmaiņas dažādās jomās, principiāli atšķiroties no iepriekšējās administrācijas īstenotās politikas. Jaunās administrācijas mērķi ir daudz plašāki par vienkāršu atgriešanos Parīzes klimata nolīgumā. Tie arī ir plašāki par mērķi transformēt ASV elektroenerģijas ražošanu no “zaļajiem” avotiem līdz 2035. gadam un plašāki par mērķi ASV ekonomikai kļūt par klimatneitrālu līdz 2050. gadam.