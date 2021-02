Krustojums pašā Rīgas sirdī, kur viegli kļūt par krāpnieku upuri

"Man aiz muguras esošajā krustojumā nav īsti skaidrs, kā tas ir jāizbrauc. Tie, kuri brauc no Brīvības ielas, var veikt šeit tikai pagriezienu pa kreisi un jāsaka tā, ka no kreisās malējās un vidējās joslas principā var tēmēt jebkurā no trim joslām, kas ir uz Raiņa bulvāra. Šī situācija parasti izraisa konfliktu par vidējās joslas ieņemšanu," skaidro satiksmes drošības speciālists Oskars Irbītis.