Patriotisms vārdos un darbos: vai pandēmija tiešām veicina atbalstu vietējiem ražotājiem?

Daļa no mūsu mazumtirdzniecības tīklu sadarbības partneriem, t.sk. mazie pašmāju uzņēmumi, ir nokļuvuši daudz neapskaužamākā situācijā un viņu dzīvotspēja lielā mērā atkarīga no ārējā atbalsta. Vai Covid-19 veicinājis sabiedrības empātiju pret vietējiem ražotājiem un ko katrs no mums var darīt, lai sniegtu atbalstu? Atbildi uz to meklē "Maxima Latvija" kategoriju vadības un iepirkumu vadītājs Edvīns Lakstīgala.