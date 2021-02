Covid-19 situācija Igaunijā ir kritiska; Veselības departamenta vakcīnu krājumi izsmelti

Departamenta vadītājs precizējis, ka "AstraZeneca" vakcīna izbeigusies pilnībā, no "Pfizer" kopējā apjomā atlicis aptuveni procents un no "Moderna" - daži tūkstoši devu.

"Jāatturas no jebkādiem kontaktiem, no kuriem iespējams atteikties. Tagad, kad inficēto skaits nekontrolējami aug, mums vairs nav rezervju, lai turpinātu pa vecam, lai atļautos dažādas viltības un shēmošanu - ir jāpavaicā sev, kādēļ mēs to darām," brīdinājis departamenta vadītājs.