Biroja darba nākotne krustcelēs: Vai turpmāk strādāsim tikai attālināti?

“Kas ir nepieciešams? Lai vai kur darbinieks atrastos – vai tas būtu darbs no mājām, vai no biroja, vai varbūt no kādas pludmales – tas, kā cilvēki sasniedz savus darba rezultātus, ir faktiski viens un tas pats. Vietai nav nozīmes,” saka profesors.

Tiesa gan, daudzi darba devēji noraida ideju par to, ka viņu vadībā cilvēki varētu strādāt no mājām. Iemesls? Uzticēšanās.

“Vadītāji, kuri dod savam darbaspēkam iespēju strādāt no mājām, nereti to dara divu iemeslu dēļ. Viņi tic, ka tas neietekmēs darba produktivitāti, vai arī otrais variants – viņi to dara tikai tāpēc, ka nav citas izejas. Pētījumi norāda, ka attālinātais darbs produktivitāti nemazina, bet tieši otrādi – bieži vien strādājošie no mājām izdara pat vairāk. Bet daudzi vadītāji to vienkārši nesaprot,” norāda Frībels.