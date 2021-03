Ģenerālprokurors Juris Stukāns norāda, ka viens no izmeklēšanas kvalitātes rādītājiem ir – cik procentu no gadā sāktajiem kriminālprocesiem ir pabeigti. Par šo 2017. gada revīzijā runāja arī Valsts kontrole (VK): 2016. gadā pabeigti jeb kriminālvajāšanai nodoti vai izbeigti bija 33 procenti no šai gadā sāktajiem kriminālprocesiem. Situācija šobrīd nav īpaši labāka – 2019. gadā 36 procenti. No cik situācija skaitītos laba? Ģenerālprokurors atbild – ja kārtējā gadā pabeigtu vismaz 60 procentus no sāktajiem.