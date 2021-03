Kariņš: Termiņuzturēšanās atļauju piešķiršana par ieguldījumiem nekustamajā īpašumā ir jāizbeidz

Kariņš sēdes laikā atzina, ka piesaistītās ārvalstu investīcijas, kas saistītas ar ārvalstnieku ieguldījumiem nekustamajā īpašumā, ir neproduktīvas. "Tā ir atblāzma no agrākās politikas, tostarp tās ir naudas tranzīta politikas pēdējās atliekas. Mēs no tā tiksim prom. Šī programma sevi ir izsmēlusi," uzsvēra premjers.

No kopumā investīciju programmas ietvaros ieguldītajiem līdzekļiem 83% jeb 1,29 miljardi eiro ir saistīti ar darījumiem Latvijas nekustamā īpašuma tirgū. Ieguldījumi kredītiestāžu pakārtotajās saistībās veido 10% jeb 158 miljonus eiro, bet attiecinātie ieguldījumi kapitālsabiedrību pamatkapitālā - 6%. Īpašam mērķim noteiktu bezprocentu valsts vērtspapīru iegādē ieguldīti 11,5 miljoni eiro no kopējā investīciju apjoma.

TUA pieteicēji galvenokārt ir no reģioniem ar nestabilu ģeopolitisko situāciju un kapitāla piesaistei paaugstinātiem riskiem - lielu ekonomisko un politisko nenoteiktību. Aptuveni 86% no visām TUA ir pieprasījuši investori no bijušās PSRS teritorijas. Pēdējos gados aktivizējušies investori no Āzijas valstīm.