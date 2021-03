"Drošākajās" pašvaldībās izglītības procesu varēs organizēt svaigā gaisā

Septiņi ministri atbalstīja IZM piedāvāto scenāriju "C", kā arī tikpat ministru pauda atbalstu scenārijam "B". Tādējādi izšķirošā balss bija premjerministram Krišjānim Kariņam (JV), kurš pauda atbalstu "C" scenārijam. Līdz ar to valdība izvēlējās scenāriju "C", vienlaikus pieņemot nosacījumu, ka ministri pēc divām nedēļām, 30.martā, varētu atgriezties pie šī jautājuma, lai, iespējams, lemtu par citu IZM piedāvāto scenāriju.