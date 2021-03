ĀM aicina bez ārkārtējas nepieciešamības nedoties ārvalstu braucienos

Tāpat ĀM atzīmēja, ka netiek mainīti stingri noteiktie iemesli, kuru dēļ drīkst ieceļot Latvijā no ES, Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstīm, Šveices un Lielbritānijas. No šīm valstīm Latvijā drīkst ieceļot tikai to iemeslu dēļ, kas uzskaitīti Ministru kabineta rīkojuma Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 5.49.1 punktā, kas paredz, ka persona nevar ceļot uz Latviju no ES un EEZ, Šveices un Lielbritānijas, izņemot gadījumu, ja persona pirms iekāpšanas pārvadātāja transportlīdzeklī vai ieceļojot ar transportlīdzekli, kas neveic komercpārvadājumu, pirms ieceļošanas Latvijā ir aizpildījusi pašapliecinājumu informācijas sistēmas tīmekļvietnē "Covidpass.lv", ka ieceļošana Latvijā neatliekami nepieciešama darba, mācību, studiju, ģimenes apvienošanas, medicīnas pakalpojumu saņemšanas, tranzīta vai nepilngadīgo pavadīšanas nolūkā, kā arī lai atgrieztos pastāvīgajā dzīvesvietā vai dotos uz bērēm.