Solīts makā nekrīt jeb Rīga var nesaņemt plānotos vides reklāmas ieņēmumus

Piemēram, ar vienādu nosaukumu – SIA “Visual Media” – ir bijuši vismaz divi uzņēmumi. Viens no tiem ir likvidēts 2014. gadā, tam ir vairākkārt mainījušies dalībnieki, tostarp bijis arī Reno Grīnbergs. Pirms likvidācijas kā vienīgā dalībniece un valdes locekle iecelta Baltkrievijas pilsone, vienlaikus uzņēmumam bijis 467 080 eiro liels nodokļu parāds.

Teju pusmiljonu eiro lielais parāds ir dzēsts ar Valsts ieņēmuma dienesta lēmumu, iespējams, tādēļ, ka to nevarēja piedzīt. Līdztekus tam “Visual Media” nosaukumu ir pārņēmusi Grīnbergam piederošā SIA “PRO TV”. Vēl pirms neilga laika tai bija nodokļu parāds 10 061,55 eiro apmērā. Savukārt SIA “Visual Print” likvidācijas brīdī 2018.gada augustā ir bijis nodokļu parāds 21 974 apmērā.

Izpētot publisko reģistru datus, var secināt par pastāvošu savstarpēji saistītu uzņēmumu grupu – SIA “Visual Media”, SIA “Visual Agency” un SIA “Visual and digital media group”, kurus saista gan personas, gan adreses. Visi šie uzņēmumi regulāri kavē nodokļu maksājumus, parādi tiek nomaksāti tikai uz izsoles brīdi.

“No vienas puses, agresīva komercdarbība īsti nav noziegums, ja tas nepārkāpj normatīvos aktus. No otras puses, uzņēmēji, kas bieži piesaka maksātnespēju, paliek parādā valstij un uzvar izsolēs, jo to pieļauj pavirši izstrādāti noteikumi, apdraud tirgus ilgtspēju un kropļo konkurenci. Rīgas domes darbības šobrīd to veicina,” savu pozīciju skaidro Liepiņa.