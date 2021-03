Viltvārži Kurzemē izkrāpj vairākus tūkstošus eiro

Šeršņova stāstīja, ka marta sākumā VP Kurzemes reģiona pārvaldē saņemta informācija no ventspilnieces par to, ka sarunas laikā ar nepazīstamu personu, no viņas tika iegūti internetbankas dati un no viņas kontu uz citu kontu tika pārskaitīti vairāk nekā 700 eiro. Kāda liepājniece informēja policiju par to, ka viņa saņēmusi zvanu no personas, kura uzdevās par bankas pārstāvi un informēja par aizdomīgām darbībām viņas bankas kontā un lūdza apliecināt viņas personas datus ar Smart ID. Pēc sarunas sieviete konstatēja, ka no viņas bankas konta tika noņemta nauda - 3000 eiro.