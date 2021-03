Dabas aizsardzības pārvalde Lubānā aiztur maluzvejnieku

DAP Latgales reģionālās administrācijas dabas aizsardzības vecākais speciālists Dainis Tučs informēja, ka kopumā zvejnieki Lubānā ir ļoti apzinīgi. "Šo pārkāpēju varam uzskatīt par pēdējo mohikāni - viņš ir pēdējais no "vecajiem maluzvejniekiem", kurš, kā pats atzīst, ar šo nelikumīgo rūpalu nodarbojies 30 gadus," stāstīja Tučs.

Gada divos pirmajos mēnešos DAP Latgales reģionālās administrācijas valsts vides inspektori veikuši 46 makšķerēšanas un zvejas pārbaudes, ierosināta 31 administratīvā atbildības lieta. No ezeriem izņemtas 88 ūdas un viens zivju tīkls. Konfiscēti četri zivju tīkli ar kopgarumu 120 metri. Par pārkāpumiem piemērotā naudas soda summa - 460 eiro.

Lai arī pašlaik ezerus vēl klāj ledus kārta, siltais gadalaiks nav aiz kalniem un pavisam drīz līdakas meklēs vietu nārstam. No 1.marta līdz 30.aprīlim nedrīkst iegūt līdakas un liegums attiecas arī uz rūpniecisko zveju. No 1.marta līdz 30.aprīlim aizliegta jebkura veida makšķerēšana no laivām un citiem peldošiem transporta līdzekļiem visās ūdenstilpēs.