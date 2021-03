Kā atpazīt, ka tevi piemeklējusi panikas lēkme?

Panikas lēkmes tipiskākie fiziskie simptomi ir paātrināta sirdsdarbība, sirdsklauves, pat sāpes krūtīs un diskomforts. Tāpat to var pavadīt svīšana, drebuļi, trīce, tirpstošas rokas un sajūta, ka varētu noģībt. Arī elpas trūkums, reibonis un smakšanas sajūta ir tipiski panikas lēkmes simptomi. Savukārt psihiskie simptomi ir trauksme, bailes zaudēt kontroli vai sajukt prātā, bailes no nāves, kā arī nerealitātes vai depersonalizācijas sajūta, kas cilvēkam liek justies, it kā viņš vērotu sevi no ķermeņa ārpuses.