Astahovs: Biroju ēkas jāuztver kā kritiskā infrastruktūra zinātnē balstītas ekonomikas attīstībai

"Ja skatāmies uz to pašu Nacionālās attīstības plānu, brīdī, kad mēs sāksim runāt par biroju kā par kritisku infrastruktūru, kas nepieciešama zinātnē balstītas ekonomikas attīstībai, tad viss mainīsies.Par to jārunā visiem tirgus spēlētājiem. Sākot ar attīstītājiem, kas par to jau labu laiku runā. Par to ir jārunā daudz intensīvāk, par birojiem kā kritiski nepieciešamu infrastruktūru, kas galu galā cieši sasaucas ar valsts starptautisko konkurētspēju," teica Astahovs.