Kāpēc suņi miegā raustās?

Patiesībā par tieši to, visticamāk, arī suns sapņo, līdzīgi kā cilvēki sapņo REM (ātrās acu kustības miegā (angļu "Rapid Eye Movement")) miega laikā. Raustīšanās un citas kustības ir reakcija uz sapnī notiekošo, rakstīts vietnē "Mental Floss".

“Ja viens vai abi no šiem slēdžiem nav līdz galam attīstījušies, vai arī vecuma dēļ kļuvuši vājāki, tad muskuļi miega laikā netiek pilnībā atslēgti, liekot dzīvniekam sapņošanas laikā kustēties. Tas, cik daudz dzīvnieks raustās, ir atkarīgs no tā, cik efektīvi vai neefektīvi ir šie slēdži,” skaidroja pētnieks un bijušais psiholoģijas profesors Stenlijs Korens.

Kamēr vien izskatās, ka tavam sunim miegā iet jestri, tu vari neuztraukties un izbaudīt priekšnesumu. Ja tev ir aizdomas, ka suns redz murgus, esi uzmanīgs un varbūt nemodini to strauji augšā. Suns, kas iztraucēts no nejauka sapņa, var pamatīgi iekampt, vēl pirms būs atšķīris realitāti no sapņa.