CSDD darbinieki novērsuši viltotas autovadītāja apliecības maiņu

Darbinieki secinājuši, ka apliecība nav autentiska, to pārbaudot Eiropas Savienības (ES) apliecību pārbaudes sistēmā un uzdodot papildjautājumus.

Direkcijas pārstāvji aicināja iedzīvotājus nebūt lētticīgiem un neveikt prettiesiskas darbības, kas saistās ar dokumentu viltošanu. "Visa informācija ir atrodama CSDD un starptautiskajos vadītāju reģistros un viltojuma atklāšana ir tikai laika jautājums. Turklāt CSDD darbinieki ir labi apmācīti atšķirt viltojumus no oriģināliem. Pirms jebkura pakalpojuma sniegšanas tiek rūpīgi pārbaudīti visi iesniegtie dokumenti," klāstīja CSDD pārstāvji.

Lai izskaustu dokumentu viltošanu, Latvijas un citu valstu vadītāju apliecībās ir iestrādāti pretviltošanas elementi, piemēram, hologrammas, mainīgi lāzergravēti attēli. Tāpat CSDD darbinieki regulāri saņem informāciju par to, kādas ir citās valstīs izsniegtās apliecības un kādi ir tajās iestrādātie pretviltošanas elementi.

Lai nepieļautu šādus un līdzīgus gadījumus, CSDD ir izveidots Transportlīdzekļu un to vadītāju reģistrs, kurā pieejama visa informācija par autovadītājiem vai to īpašumā esošiem transportlīdzekļiem, kā arī ir izstrādāta pretkorupcijas sistēma, lai novērstu šādus gadījumus. Tāpat liela uzmanība pievērsta tam, lai netiktu viltotas Latvijas vadītāja apliecības, pastāvīgi nodrošinot to atbilstību jaunākajām prasībām un tehnoloģijām dokumentu izgatavošanas jomā.