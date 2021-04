Kā tauta un karaliskā ģimene atvadīsies no prinča Filipa?

Lielbritānijas valdības plāni par prinča Filipa nāvi ir bijuši pazīstami kā "operācija "Fort Bridge"". Bija paredzēts, ka bēres apmeklēs tūkstošiem cilvēku un bēru procesijā kopā ar karalisko ģimeni bija paredzēts piedalīties simtiem militāro personu. "The Guardian" vēsta, ka darbs pie ārkārtas plāna izstrādes ir sācies jau pagājušā gada pandēmijas apstākļos - tas paredz, ka gājieni Londonā un Vindzorā tiks atcelti un bēru pasākumi aprobežosies ar atvadām Vindzoras pils teritorijā.

Princis Filips bija sarakstījis un koriģējis bēru ceremoniju jau labu laiku pirms savas nāves. Ir zināms, ka viņš daudzus gadus strādāja pie detalizēta savu bēru scenārija. Viņš vēlējās, lai uz tām tiktu uzaicināti tikai karaliskās ģimenes locekļi, viņa vistuvākie draugi un Sadraudzības valstu vadītāji. Filips vēlējās arī oficiālu militāru ceremoniju, jo viņam ir vairāki militārie goda nosaukumi un viņš vienmēr sevi uzskatīja sevi par militāristu, neskatoties uz to, ka apprecētos ar nākamo karalieni, viņš atteicās no savas karjeras. Princis nevēlējās, ka viņa zārks tiek izstādīts publiski citu aplūkošanai, bet gan līdz bēru brīdim vēlējās palikt Vindzoras pils privātajā kapelā. Tur arī viņš pašlaik atdusas. Hercogs vēlējās, lai zārks ir pārklāts viņa personīgo karogu, kurš atspoguļo viņa dzīves elementus, sākot no grieķu izcelsmes mantojuma līdz britu tituliem.