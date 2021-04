Pazudušais mazdēls atgriezies mājās! Princis "atsēdēs" karantīnu un cer uz karaliskās ģimenes siltumu

Saseksas hercogs, princis Harijs svētdienas pēcpusdienā Hītrovas lidostā tika pamanīts izkāpjam no "British Airways" lidmašīnas, kurā mēroja ceļu no Losandželosas, ziņo "The Sun". Princis bija tērpies ikdienišķi un ar melnu sejas masku.

Kopš prinča Harija lēmuma atteikties no karalisko pienākumu pildīšanas mazdēls ar vectēvu nebija sarunājies. Edinburgas hercogs tā arī nespēja saprast Harija izvēli un Saseksas hercogu rīcību, dodoties projām no Lielbritānijas, jo pats reiz atteicās no jūrnieka karjeras, lai atbalstītu savu sievu, karalieni Elizabeti II. Sākumā princim Filipam ļoti patikusi mazdēla izraudzītā līgava Megana, taču pēc šiem notikumiem viņš viņu salīdzināja pat ar Volisu Simpsoni, kuras dēļ no troņa atteicās karalis Edvards VIII. Filips izteicies, ka mazdēla rīcība viņam šķiet pilnīgi sveša, vēl vairāk, nodēvējis to par citplanētiešu cienīgu lēmumu.