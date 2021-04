Jauns pētījums sniedz ieskatu par iOS 14 atjauninājuma iespējamo ietekmi

Ir skaidrs, ka ATT (App Tracking Transparency) politikas izmaiņas ietekmēs to, kā mārketinga nozares pārstāvji izvērtēs īstenoto kampaņu efektivitāti. Tas nozīmē, ka pēc atjauninājuma iestatīšanas, tiks liegta iespēja kā ierasts izsekot mērķauditorijas darbībām no klikšķa uz reklāmu līdz pirkuma veikšanai. Daudzi nozares speciālisti būs spiesti mainīt ierasto pieeju, jo gaidāmais liecina par to, ka digitālo reklāmas kampaņu efektivitāte un atsaucības līmenis tikai samazināsies.