Sešas nākotnes tendences, kas ietekmē uzņēmējus jau šodien

Pēc viņa teiktā, mums ir jāatbrīvojas no lineārās domāšanas ilūzijas. "Piemēram, pēc "Teslas" uzskatiem, darījums sākas brīdī, kad auto ir piegādāts klientam. Uzņēmums nemitīgi apkopo un analizē datus no visām savām saražotajām automašīnām, kas atrodas ielās, un, balstoties uz šiem datiem, atjaunina to programmatūru. Tā šie automobiļi turpina attīstību pat tad, kad tie ir pametuši rūpnīcu. Tas ir nelineārs produkts, kas turpina izaugsmi ar interneta un digitālo tehnoloģiju nodrošināto iesaisti," stāsta Fardosts.