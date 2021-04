Latvijas jaunuzņēmumu turpmākai izaugsmei nepieciešams talantīgs darbaspēks

Viņš arī norādīja, ka paredzēts izveidot jaunu pozīciju "relokācijas konsultants", kas palīdzēs jaunuzņēmumiem no citām valstīm vienkāršāk pārcelt savu biznesu uz Rīgu.

Tikmēr zinātņietilpīgā uzņēmuma "Mission Space" dibinātājs un vadītājs, kā arī viens no pirmajiem Latvijas jaunuzņēmumu vīzas saņēmējiem Alekss Pospehovs minēja, ka viņa skatījumā Latvijai vajadzētu vairāk fokusēties uz riska kapitāla fondu piesaisti.

Arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras ( LIAA ) Inovāciju un tehnoloģiju pārstāvniecības Briselē vadītāja Egita Aizsilniece-Ibema piebilst, ka Eiropā augstu novērtē Latvijas pētniecības institūtus, to sasniegumus, it sevišķi kosmosa jomā. Viņa atgādināja, ka tagad svarīgākais spēt dažādos atklājumus veiksmīgi komercializēt.

2021. gada "Deep Tech Atelier" norisinājās no 14. līdz 16. aprīlim tiešsaistē un tiešraidē. Tajā bija vairāk nekā 1600 dalībnieku no 45 valstīm, kas skatījās konferenci tiešraidē. Trīs dienas uz trīs skatuvēm jeb tiešraides studijās uzstājās vairāk nekā 70 lektoru, bija pieejami vairāk nekā 30 virtuālie izstāžu stendi, 13 zinātniskās komandas meklēja biznesa partnerus, un galu galā tika radītas 11 "deep-tech" jaunuzņēmumu komandas, kā arī norisinājās vairāk nekā 400 virtuālas biznesa tikšanās. "Deep Tech Atelier" laikā norisinājās arī starptautisks zinātņietilpīgo uzņēmumu konkurss, kurā bija 20 finālisti no septiņām valstīm un galu galā tika izvēlēti pieci laureāti.