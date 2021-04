VW Tiguan pieslēdzas elektrībai un brauc bez izmešiem

Tiguan eHybrid ir spraudņa tipa jeb plug in uzlādējamais hibrīds. Tehniskais izpildījums ir tipisks šāda tipa automobiļiem. Benzīna turbodzinējs apvienots ar elektromotoru, bet gaitas baterija ļauj veikt līdz 50 km lielu attālumu. Ātrās uzlādes tam nav, bet no maiņstrāvas lādētāja baterijas resursa atjaunošana prasa vien dažas stundas.Lādējamie hibrīdi parasti interesē tikai autoparkus, jo samazināti CO2 izmeši ļauj vismaz uz papīra ritošo sastāvu padarīt "zaļāku". Tiguan eHybrid šis rādītājs ir 41 g uz km, uz pusi mazāk nekā parastam pašuzlādes hibrīdam. Bet atšķirībā no vairuma plug in krosoveru, Volkswagen modelim ir vēl viens ieguvums.